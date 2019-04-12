شكرا لقرائتكم القيعى : الأهلى عاد لمكانه الطبيعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن النادي عاد لمكانته الطبيعية بتصدر جدول الدوري الممتاز.

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تغير المشهد فى جدول ترتيب فريق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس الموافق 11 / 4 / 2019 الذى شهد إقامة 4 مباريات حيث احتل الأهلى الصدارة برصيد 58 نقطة بعد سقوط الزمالك أمام المصرى بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيد الأبيض عند النقطة 57 وتساوى معه بيراميدز بعد الفوز على الاتحاد السكندرى.

تابع عدلي القيعي فى تصريحاته لقناة الاهلى فى برنامج " ملك و كتابة" أن الأهلي عاد لمكانته الطبيعية بعد الفوز على مصر المقاصة 2 / 1 و هزيمة منافسه الزمالك أمام المصري 1 / 2.