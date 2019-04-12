شكرا لقرائتكم نجاة حكام مباراة الزمالك والمصرى من الموت .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، التى أقيمت مساء الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بنتيجة 2/1، لحادث سير عقب اللقاء.

ويتكون الطاقم من: محمد عادل ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، بالإضافة إلى صبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق مجدي ومحمد عباس قابيل حكما خامسا.

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ونشر طارق مجدى عبر صفحته على "فيس بوك" صورًا للسيارة عقب تعرضها لحادث السير، معلقًا عليها: "الحمد لله ربنا كبير.. النجاة من الموت أنا وصبرى ومايو أثناء العودة من السويس مباراة المصرى والزمالك".

بتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.