شكرا لقرائتكم هل يحقق الفائز من مواجهة الأهلى وبيراميدز لقب الدورى ؟ الصقر يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادى بيراميدز إن مواجهة الأهلى القادمة التى ستقام يوم 18 أبريل الجارى، المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين بالدورى، سيحصد الفائز منها ثلاث نقاط ولن يحقق الفائز منها بطولة.

تابع الصقر فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، إن بيراميدز لا يعانى من أية غيابات أمام الأهلى سوى السورى عمر خربين مهاجم الفريق الذى سيغيب للإيقاف نظراً لطرده أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أوضح أحمد حسن فى ختام تصريحاته إن بصمات رامون دياز المدير الفنى بيراميدز بدأت تظهر على الفريق وإن التعليمات كانت بالهجوم رغم طرد عمر خربين أمام الاتحاد السكندرى ونجح الفريق فى النهاية فى تحقيق هدفه رغم الطرد بتحقيق الفوز على زعيم الثغر.