شكرا لقرائتكم أحمد ناجى يزف بشرى لحارسى المقاولون والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى إن محمود عبد الرحيم جنش حراس مرمى الزمالك يؤدى بشكل جيد ومؤثر مع فريقه فى الفترة الأخيرة مؤكدا أن ذلك يعد من أروع فترات الحارس.

أضاف ناجى فى خلال حواره لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر أن هناك بعض الحراس دخلوا حسابات المنتخب من أبرزهم أبو السعود حارس المقاولون ومحمد فوزى حامى عرين الإسماعيلى وأحمد عادل فى المقاصة.

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أشاد مدرب حراس الفراعنة بأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز وكذلك الشناوى حارس النادى الأهلى.

أكد ناجى أن منتخب مصر لا ينظر للمنافسين لأنه هدفه التتويج ببطولة أمم افريقيا 2019.