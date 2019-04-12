الإمارات تشارك في «آسيوية هوكي الجليد» للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق بعد غد في أبوظبي منافسات بطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية ودعم أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، وتشارك في البطولة 9 منتخبات على مستويين، هما: مستوى المحترفين ويضم 5 منتخبات (نيوزيلندا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، تايوان)، والمستوى الأول يضم (الإمارات، الكويت، الهند، الفلبين، بعد انسحاب منغوليا).

ويعقد اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية مؤتمراً صحفياً صباح الأحد في مجلس أبوظبي الرياضي، للحديث عن تفاصيل البطولة ومستوياتها والأمور الفنية والتنظيمية.

وتصل المنتخبات المشاركة تباعاً إلى أبوظبي، بعد وصول المنتخب الكويتي والمنتخب الهندي اللذين يقيمان معسكراً تدريبياً في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، لتبدأ جميع المنتخبات الحصص التدريبية يوم غد، ويلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته مع المنتخب الهندي مساء الأحد، في أول أيام البطولة.

ويسعى منتخبنا الوطني للفوز بالبطولة الآسيوية في مستواها الأول، والتي تقام لأول مرة في الدولة، بعد أن حصل على الميدالية الفضية في النسخة الماضية للبطولة في كوالالمبور بماليزيا 2018 وقد بدأت مشاركات «سيدات الهوكي» في بطولة كأس آسيا في هونج كونج 2013 ثم 2017 في تايلاند.

وقال مدرب المنتخب سيرجيه بيروف إن المعسكر الذي أقامه المنتخب في مدينة العين الأسبوع الماضي كان مكثفاً جداً، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وأضاف: «حرصنا أثناء التدريب على تغطية كافة الأمور الفنية، وإتقانها من اللاعبات اللاتي بذلن جهداً مضاعفاً، وتعاوناً، واهتماماً كبيراً للوصول لأهداف المعسكر».

وعن مستوى المنتخبات، قال: «أغلب المنتخبات ذات مستويات متقاربة، وبعض المنتخبات لا نعرف مستواها الحالي بشكل دقيق لقلة مبارياتها، لكننا عملنا على رفع مستوانا الفني وخبرتنا، ولا نخشى المنتخبات الأخرى».

وكان منتخبنا الوطني قد أقام معسكراً تدريبياً في شهر فبراير/شباط الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من سفارة الدولة، واستمر لمدة عشرة أيام، زار فيها المنتخب أشهر الأندية وتابع أقوى مباريات الهوكي.