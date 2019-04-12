حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اليذاع لهجن الشيوخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منافسات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن مهرجان ختامي المرموم.

كما تابع السباق الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل للهجن، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللذان قاما بتتويج الفائزين بالرموز، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

ونجحت مؤسسة هجن الرئاسة في وضع بصمتها على كأس اليذاع البكار المفتوح بعد أن تمكن المضمر المتميز محمد عتيق زيتون المهيري، من قيادة (شواهين) بالشعار الأحمر للمؤسسة الكبرى إلى خط النهاية، وبالمقابل ذهب كأس اليذاع البكار المحليات إلى مؤسسة هجن العاصفة، وذلك عندما قاد غياث الهلالي (عجايب) إلى صدارة ثاني الأشواط، مسجلة توقيتاً وقدره 8:46:9 دقيقة كان هو الأفضل في جميع تحديات سن اليذاع في مهرجان ختامي المرموم.

وأفصح المضمر محمد زيتون المهيري، عن رغبته الحقيقية في حصد المزيد من الرموز، وذلك من خلال قيادته (برزان) لهجن الرئاسة إلى بندقية اليذاع الجعدان المفتوح، وكشفت هجن زعبيل عن قوتها من خلال الشوط الرابع، عندما قاد المضمر راشد محمد مروشد، (الشامي) لانتزاع بندقية اليذاع الجعدان المحليات.

وأقيم أيضاً 14شوطاً انقسمت بين المحليات والمهجنات، نال الفائزون بالصدارة فيها سيارات فاخرة (رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن)، فيما حصل أصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر في بقية الأشواط جوائز نقدية قيمة.

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت إقامة 16 شوطاً لسن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ونال الفائزون بالمركز الأول فيها سيارات فاخرة (تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر).

ونجحت هجن الرئاسة في حسم صدارة أول الأشواط الصباحية والذي خصص للقايا البكار المحليات بواسطة (الطاغية) بقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، فيما وضعت (الشاهينية) اسم هجن العاصفة على الصدارة في ثاني الأشواط للبكار المهجنات، وذلك بقيادة غياث الهلالي، وكان (شاهين) لهجن العاصفة والذي يقوده المضمر غياث الهلالي صاحب الناموس في ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، وهيمن غياث الهلالي على صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات لمصلحة هجن العاصفة، وذلك بعد تقديمه (شاهين) على الصدارة.

تحديات الكبار

Advertisements

واستحقت (الخفيفة) للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سالم نايع الغفلي الحصول على لقب التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية، وذلك من خلال انتزاعها ناموس الشوط الثالث عشر للبكار بزمن بلغ 8:55:7 دقيقة.

من جهة أخرى، يتواصل المهرجان اليوم ويصل إلى محطة منافسات الكبار، وستكون البداية عن طريق منافسات أشواط السيارات للذلل والزمول لهجن أبناء القبائل والتي تقام على مدار 32 شوطاً مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية، وستكون الأشواط الثمانية الأولى من الفترة الصباحية مخصصة لهجن الإنتاج لمسافة ثمانية كم، وسينال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الصباحية سيارات (تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر).

وبالمقابل سيكون التنافس في الفترة المسائية عبر 16 شوطاً مقسمة بين المحليات والمهجنات، وسيحصل الفائزون بالمركز الأول على سيارات (رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن).

قرية المرموم التراثية تنظم مسيرة التسامح

وتنظم قرية المرموم التراثية، مساء اليوم، مسيرة التسامح، وذلك بالتعاون مع «دبي اوت ليت مول»، وحددت إدارة قرية المرموم التراثية الثالثة والنصف ظهراً، موعداً لتجمع السيارات التي ستنطلق إلى مقر القرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن.

وكشف عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، ومدير قرية المرموم التراثية، أن (نادي نيسان)، سيكون حاضراً بمشاركة أكثر من 50 سيارة نيسان GTS بالإضافة إلى المشاركة المعتبرة لشرطة دبي، وبالتحديد شرطة السياحة التي ستقوم بعملية التنظيم المروري للمسيرة التي قال فرج، إن سيارات الإسعاف ستكون حاضرة.