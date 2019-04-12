مصير زوران على كف «الكلاسيكو» الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

سيكون مصير الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال معلقاً الليلة، على كف النتيجة التي ينتهي عليها لقاء فريقه أمام مضيفه الأهلي في «كلاسيكو» منتظر على ملعب الجوهرة المشعة ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال الذي يمتلك 60 نقطة ويحتل المركز الثاني إلى اصطياد أكثر من عصفور الليلة، بدءاً من استعادة الصدارة التي تمسك بها 23 أسبوعاً وفقدها في الجولة 25 على يد النصر الذي بات أولاً بفارق نقطة، والضغط على الأخير قبل مباراته غداً مع الاتحاد في ملعب الملك فهد الدولي في ختام الجولة.

في المقابل يسعى الأهلي الخامس في الترتيب إلى مواصلة المنافسة على المركز الثالث بعد أن ضيق الفارق مع الشباب إلى نقطة واحدة وتساوى مع التعاون برصيد 46 بفضل فوزه على الشباب «4-0».

وتقام ضمن رسم الجولة، ثلاث مباريات أخرى؛ حيث يلعب التعاون مع القادسية، والوحدة السادس مع نظيره الفيصلي السابع، والفيحاء الرابع عشر مع أحد الأخير.