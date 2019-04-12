مجلس الشارقة يعقد لقاءات مع الأندية لتطوير الرياضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الشارقة الرياضي، لقاءات مشتركة مع ممثلي 21 نادياً من الأندية الرياضية والتخصصية، لمناقشة الوضع الراهن والتحديات في سبيل تطوير الرياضة بالإمارة الباسمة، بما يقود إلى تعزيز تميز الإمارة وتهيئة الأجواء والبيئة والسعي الدائم إلى تعزيز مكانة الإمارة على مستوى كل الألعاب بشكل خاص والرياضة بشكل عام.

حضر اللقاءات عيسى هلال الحزامي، الأمين العام للمجلس، وسعيد العاجل، مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، وخالد الناخي، مدير إدارة التطوير الرياضي، ونبيل عاشور، مدير إدارة الدعم المؤسسي، وزكية سهيل المشرخ، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، والدكتور محمد عبدالعظيم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومحمد الحمادي، تنفيذي تخطيط استراتيجي، وإبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم العلاقات العامة بالمجلس.

وجاء اللقاء الأول مع ممثلي الأندية التخصصية، والتي ضمت أندية الثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين والشارقة للفروسية والسباق والشارقة الثقافي للشطرنج ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات والدفاع عن النفس والشارقة الدولي للرياضات البحرية والشارقة للصقارين وموظفي حكومة الشارقة والشارقة الرياضي للمرأة والسيارات القديمة واللجنة الدائمة لسباقات الهجن؛ حيث تم استعراض المتطلبات للمرحلة القادمة والتحديات التي تواجه الأندية، وتأكيد مساندة المجلس لها في مختلف المجالات وبكل الطرق والوقوف على الخطط الفنية والتشغيلية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة من أجل المزيد من التطوير.

كما ضم اللقاء الثاني ممثلي الأندية الرياضية، وهي: الشارقة الرياضي ودبا الحصن والذيد واتحاد كلباء والحمرية وخورفكان والبطائح والمدام ومليحة؛ حيث تم بحث الملفات التي تهم الأندية والتحديات خلال الفترة المقبلة والعمل على التنسيق مع المجلس فيما يخص متطلباتها واستعراض أبرز المستجدات خلال الفترة السابقة مع الإشارة إلى الإنجازات المحققة والمتوقعة، وقدم ممثلو هذه الأندية عدداً من التحديات على مستوى الصالات والمنشآت الرياضية والملاعب والفرق السنية والألعاب والأنشطة المختلفة وملفات الاستثمار والتجهيزات اللوجستية وصيانة المرافق.

وفي الختام تقدم ممثلو الأندية الرياضية والتخصصية، بالشكر للمجلس على هذه اللقاءات المهمة التي أتاحت الفرصة للجميع لمناقشة جميع الأمور بكل شفافية.