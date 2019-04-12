انطلاق منافسات الظفرة البحري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات «مهرجان الظفرة البحري» في نسخته ال11، بمشاركة 5 آلاف بحار، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ويشهد المهرجان، اليوم، انطلاق منافسات سباق مروح للقوارب الشراعية المحلية فئة 60 قدماً الجولة الثالثة، وهو السباق الأقوى والأكثر جوائز بقيمة ثلاثة ملايين و500 ألف درهم.

ومن جانبه، أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي أن الفعاليات التراثية تعزز قيم الولاء والانتماء، وترسخ معاني الهوية الوطنية.

وتوقع أحمد ثاني الرميثي أن يشهد سباق مروح 60 قدماً إقبالاً كبيراً من الجمهور، الذي يحرص على متابعة الرياضات البحرية والتراثية ليس من سكان الظفرة فحسب؛ بل من كافة أنحاء الدولة وخارجها.

وأوضح ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن سباق مروح منذ انطلاقته وهو يشهد قوة وندية وإثارة من المتسابقين.