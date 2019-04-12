«عموري» مطلوب من نادٍ إماراتي والاتحاد والأهلي السعوديين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن أحد أندية دبي أبدى رغبة في التعاقد مع نجم منتخب الإمارات الوطني والهلال السعودي عمر عبد الرحمن من أجل ضم صانع الألعاب المميز إلى صفوفه في الموسم المقبل.

ولا يقتصر الاهتمام على ضم اللاعب على النادي الإماراتي فقط، بل أبدى مسؤولو الاتحاد والأهلي جدة السعوديين رغبتهما أيضا في ضم اللاعب في الموسم الجديد، ليبقى حتى الآن مصير «الساحر عموري» الذي نال إشادة خاصة من المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الهولندي فان مارفيك غامضاً، لاسيما أن ناديه الحالي لم يتقدم له حتى الآن بأي عرض للتجديد.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن الهلال السعودي اقترب من تجديد التعاقد مع «عموري»، لكن مصادر مقربة من اللاعب نفت وجود مفاوضات مع الهلال للتجديد، وأكدت أن مصير اللاعب لا يزال غامضاً، وهوية الفريق الذي سيدافع عن ألوانه في الموسم المقبل لا تزال غير واضحة، في ظل وجود أكثر من خيار معروض.

ويخضع «عموري» حالياً إلى عملية تأهيل وتجهيز بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع الزعيم السعودي، ما تسبب في حرمان اللاعب من المشاركة مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان الطبيب المعالج للاعب قد أكد قبل أسبوعين سلامة اللاعب وشفاءه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، حيث بات جاهزا لتأدية التدريبات ومراحل الإعداد والتجهيز من أجل العودة للملاعب من جديد مع بداية الموسم المقبل.

ويأمل «عموري» أن يتمكن من الإعداد والتجهيز، حتى يتسنى له العودة إلى صفوف منتخبنا الوطني والمشاركة مع الأبيض في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان الجهاز الطبي لمنتخب الإمارات الوطني قد عمد خلال الأيام الماضية إلى الاطمئنان على سلامة اللاعب من خلال الزيارة التي قام بها إلى اللاعب من أجل التعرف على وضعية إصابته، وعلى برنامج التأهيل الذي يخضع له في الوقت الراهن، وموعد عودته المرتقبة إلى الملاعب.

من جهة أخرى، يقترب هزاع سالم لاعب فريق الوصل من تجديد تعاقده مع «الإمبراطور» لفترة جديدة، بعدما شارف عقده الحالي مع الفريق الأصفر على الانتهاء.

ويأمل اللاعب في حسم مفاوضات التجديد معه في الأيام القادمة من أجل ضمان الاستقرار والبقاء مع الفريق الأصفر، خاصة في ظل الأجواء الجيدة التي يعيشها في زعبيل، رغم تراجع نتائج «الإمبراطور» هذا الموسم.

ويعتمد مسؤولو الوصل في مفاوضات التجديد على رغبة اللاعب الكبيرة في البقاء في النادي، دون النظر في العقود الأخرى التي حصل عليها في الأيام السابقة، خاصة أن اللاعب يحظى بمكانة خاصة في فكر المدير الفني الحالي الروماني ريجيكامب.