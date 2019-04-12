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سحب قرعة بطولة سباعيات المؤسسات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

سحبت قرعة بطولة سباعيات فرق المؤسسات الرابعة عشرة لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد على استاد سلطان بن زايد بمقر الاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، اعتباراً من يوم بعد غد الاحد وتستمر حتى 30 إبريل/ نيسان الحالي مسكاً للموسم الرياضي للاتحاد.

وتشهد البطولة الختامية المفتوحة مشاركة 20 فريقاً من مختلف إمارات الدولة قسمت على 6 مجموعات، على ضوء قرعة البطولة التي سحبت بحضور اللواء الركن بحري (متقاعد) أحمد السبب الطنيجي رئيس لجنة المسابقات ومحمد الجلاف المهيري رئيس اللجنة الفنية ومحمد الجوهري من الاتحاد.

وتقام 4 مباريات في اليوم الأول ويفتتح البطولة فريقا جولد وكلاء لاعبين والمجموعة العلمية المتقدمة، ويلتقي في الثانية فريق أبوظبي التجاري وفريق المرفأ، وفي الثالثة توزيع وسينيرز، وفي الرابعة سالسبوري والإمارات لتنمية الشباب.

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