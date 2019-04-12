شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة UFC العالمية للفنون القتالية تعود إلى شاشة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أبوظبي للإعلام عن توقيع اتفاقية مع «UFC» للحصول على حقوق بث مباريات بطولة UFC العالمية للفنون القتالية المختلطة المباشرة والمسجلة، التي ستنطلق ببث نزال بين «ماكس هولواي» و«دستن بوريير» حصرياً على قناة أبوظبي الرياضية الرابعة، الساعة الثانية والربع صباح الأحد.
وبموجب الاتفاقية ستحصل أبوظبي للإعلام على حقوق البث الحصري لمباريات UFC عبر المنصات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وسيتضمن نقلاً مباشراً للمباريات وبرامج حصرية يتم تسجيلها قبل، وبعد المباريات.
وأعلنت أبوظبي للإعلام عن إطلاق منصة رقمية متخصصة يمكن تحميلها مقابل اشتراك شهري، وتعمل على توفير كل مباريات UFC المباشرة للمشتركين ومئات الساعات من المحتوى المؤرشف.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: «تتمتّع «UFC» بقاعدة جماهيرية عريضة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسرنا عودة نجوم هذه البطولة العالمية إلى أبوظبي للإعلام وتوفير محتواها النوعي للمشاهدين».
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