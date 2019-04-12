مسفر: أنتظر الوجه الحقيقي ل «الذئاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة، أن فريقه يدخل مواجهة دبا اليوم برغبة كبيرة في الفوز واستعادة النتائج الإيجابية، مشددا على أهمية المباراة بوصفها من اللقاءات الحاسمة في صراع البقاء وذات طابع خاص «ديربي الإمارة»، وتتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتعامل بقوة مع المنافس الدباوي الذي يمتلك خبرة جيدة في دوري المحترفين، فضلا عن مجموعة من العناصر الشابة تمتاز بالسرعة والمهارة.

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وقال مسفر: «لن يخدعنا ترتيب دبا في المسابقة، لذلك لابد من الجدية والاجتهاد والبداية القوية مع القتال في الملعب، لأنه وحده يقودنا إلى النتائج المرضية وبلوغ الهدف المنشود».

وأضاف مسفر أن المباراة لن تكون سهلة ومن الصعب التكهن بنتيجتها قبل صفارة النهاية فكلا الفريقين سيعمل بقوة على الفوز ونيل النقاط التي يمكن وصفها في هذه المواجهات بست نقاط، وأكد «انتظر ردة فعل قوية وأظهار الوجه الحقيقي لفريقي». وعن أبرز الغيابات اليوم أشار المدرب مسفر إلى استمرار غياب الثنائي محمد خلفان والفرنسي كوسوكو للإصابة، ولكن الجيد عدم تأثر الفريق الذي يلعب كمجموعة مع توافر عدد من البدائل الجاهزة لسد النقص.

من جانبه، أكد مهند خميس لاعب الفجيرة بأنهم كلاعبين يولون مباراة دبا اليوم أهمية كبيرة، داعياً جماهير فريق الذئاب إلى ضرورة الالتفاف حوله في هذه المرحلة الحاسمة ومؤازرته بقوة.