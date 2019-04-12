«الغربي» بطل سادس سباقات الخيول في الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حفل سادس سباقات الخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم في منطقة الظفرة بميدان مدينة زايد، بنجاح كبير من الناحية الفنية والإقبال على المشاركة، وحقق نادي ليوا الرياضي منظم الحدث تميزاً كبيراً لسباقات الخيول العربية بالوصول إلى السباق رقم 6 على مدار الموسم.

في نتائج شوط التحدي 1700 متر حقق المركز الأول الحصان «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي، وحل في المركز الثاني «وناس الريف» لمالكه حمد علي المرر، وثالثاً «مجد» للمالك سهيل علي المرزوعي، وفي الشوط الثاني شوط ال1400 متر تمكن من حصد المركز الأول «هبايب» للمالك سهيل علي المزروعي، وثانياً «عبق» للمالك حمد سالم الهاملي، وثالثاً «فلت» للمالك محمد مبخوت المنصوري.

وتميز السباق السادس من الموسم بالحضور الكبير لملاك الخيول العربية من منطقة الظفرة، والوجود في وقت مبكر من أجل المشاركة والدخول في التحدي، وتأتي سباقات الخيل العربية الأصيلة كي تكون أساسية في أجندة نادي ليوا الرياضي من خلال كل المسابقات والمنافسات الرياضية والتي يقوم بتنظيمها على مدار الموسم.

وأعرب عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عن الارتياح الكبير للرقم الذي وصل إليه النادي عبر الموسم في تنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة، وأكد أن الرقم 6 يعد تحدياً كبيراً، تمكن النادي من تحقيقه لملاك الخيول وأبناء منطقة الظفرة، وقال القبيسي: «وصلنا إلى هذا الرقم بجهود الكوادر في النادي وقدرتهم على تنظيم البطولات الرياضية على مدار الموسم، بكل تأكيد لدينا كادر نفخر به وبما يقوم به على مستوى التنظيم في كل المنافسات الرياضية، كما أننا سعداء بما قدمناه لمجتمع الظفرة من سباقات مكثفة على مدار الموسم، لاسيما بالنسبة لسباقات الخيول العربية، التي يعشقها أهل الظفرة وتحتل مساحة كبيرة في قلوبهم».

وتوجه حمدان المزروعي، مدير النادي، بالتهنئة للفائزين في المراكز الأولى عبر كافة الأشواط التي أقيمت في منافسات سباق الخيول العربية؛ حيث أكد أن حضور أبناء المنطقة وحرصهم على الوجود مبكراً في الميدان أحد أهم أسباب النجاح للسباق، ونوه بالأهمية الكبيرة لهذه السباقات لمنطقة الظفرة ولأبناء المنطقة أيضاً؛ حيث إنها تعطيهم فرصة للمنافسة وإبراز المهارات التي يتمتع بها السكان هنا في تربية الخيول العربية والحرص على زيادة الإنتاج في هذه الناحية.