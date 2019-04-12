العروبة والحمرية ضيفان على العربي ومسافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقام ثلاث مباريات اليوم في افتتاح الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يحل الحمرية ضيفاً على مسافي والعروبة على العربي، ويلتقي دبا الحصن مع التعاون في السادسة إلا عشر دقائق، وغداً تقام مباراتان، فيلعب خورفكان مع حتا، والذيد مع التعاون.

يحل العروبة ضيفاً على العربي في مباراة مهمة للطرفين، فالعربي خسر من التعاون بنتيجة ثقيلة ويرغب في العودة وفي استغلال مباراة اليوم لرفع رصيده إلى 19نقطة، أما العروبة فيمضي في طريق الصعود لدوري الخليج العربي، ويحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وهدفه النقطة 33 من مباراة اليوم قبل التفرغ لمواجهتيه المصيريتين مع الحمرية ودبا الحصن.

ويطمح فريق العروبة إلى متابعة مشواره الناجح وهو على بعد ثلاث جولات من نهاية البطولة، ولا يريد التفريط في هذا التوقيت المهم، لكن أحلامه قد تكون أثراً بعد عين إذا خسر اليوم؛ لأن التأثير النفسي سيصعب تجاوزه.

وستكون مباراة مسافي مصيرية بالنسبة للحمرية، فهو إما يفوز ويعزز حظوظه أو يخسر ويضعف آماله، ويدخل العنابي مباراة اليوم بقيادة المدرب محمد إسماعيل، الذي تم تعيينه مؤخراً خلفاً لسليمان حسن، وكان إسماعيل مدرباً لفريق 20 سنة في النادي، وحصل معه على ثنائية الدوري والكأس، وكان قرار إدارة النادي بإعفاء المدرب سليمان حسن أثار جدلاً وردود أفعال كبيرة بين مؤيد للخطوة ومعارض لها، وقد أقرت إدارة النادي بأن التغيير في هذا التوقيت مجازفة كبيرة لكنها تراهن على التأثير المعنوي للتغيير.

ويرغب الحمرية في تحقيق الفوز على صاحب الأرض مسافي، بعد أن تعادل معه في الدور الأول.

ويمتلك مسافي 22 نقطة، وكان فريق المدرب إبراهيم بوفود، خسر من العروبة في الجولة الأخيرة ويرغب في التعويض اليوم، والأهم أن الفريق لم يخسر من الحمرية في ثلاث مباريات متتالية، حيث انتهت مباراتا الموسم الماضي ولقاء ذهاب الموسم الحالي بالتعادل.

وفي لقاء ثالث، سيتمسك دبا الحصن بالأمل الضئيل في الصعود عندما يواجه التعاون اليوم، فالمضيف يمتلك فرصة في الصعود لكنها معقدة جداً، وهو بحاجة للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية مع خسارة العروبة وحتا والحمرية المواجهات الثلاث، أو اثنتين منها على الأقل.

وعلى الجهة الأخرى، يأمل التعاون تأكيد الطفرة الفنية بالفوز على الحصن اليوم، وقد كان حقق انتصاراً عريضاً على العربي في الجولة الأخيرة.

من جهته، قال جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن العنابي جاهز للقاء مسافي، وأوضح: «الكل يعلم أهمية مباراة مسافي والجولتين المقبلتين، وبالتأكيد الهدف النقاط الثلاث لنعزز حظوظنا. نتائج الآخرين لاتهمنا، هناك أمل وعلينا مطاردته، الأمور بيدنا والكرة في ملعبنا ويجب أن نستغل الفرصة».

من جهته، قال إبراهيم بوفود مدرب مسافي إن هدف فريقه هو النقاط الثلاث لتعويض الخسارة من العروبة، وذكر أن إمكانية إنهاء الدوري في مركز جيد قائمة وعلى فريقه تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث المتبقية.

وقال:«الحمرية لم يفز علينا في الدور الأول، ولا حتى في مباراتي الموسم الماضي، لكننا في لقاء الغد (اليوم) نريد الفوز وليس التعادل».