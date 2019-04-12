ألمانيا تحصد ذهبية الزوجي المختلط.. والفضية تذهب لأمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة الزوجي المختلط لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» بكأس العالم بالعين التي تنافس فيها 48 زوجاً قمة الإثارة والقوة على مدى نحو 10 ساعات متواصلة، حيث بدأت المنافسات في الثامنة صباحاً وانتهت في السادسة مساء بعد أن حصد الزوجي الألماني الذي ضم كلا من كاترين وباول المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 47 طبقاً، وتلاه في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية المنتخب الأمريكي برصيد 46 طبقاً وضم الزوجي كلا من النجم ايلر وزميلته كارول، أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب المنتخب الإيطالي برصيد 35 طبقاً وضم كلا من سيفانا وجوفياني.

ويمثل خروج زوجي سان مارينو صدمة بعد أن قدما في بداية النهائيات مستوى أبهر الجميع، وقد شهدت النهائيات لأول مرة في تاريخ كؤوس العالم طلب مدرب المنتخب الوطني لسان مارينو وقتا مستقطعا على غرار ما يحدث في بطولات كرة السلة والطائرة ليضاف إلى جديد البطولة.

وعقب النهائيات قام اللواء عبدالله محمد حميد المهيري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم ومحمد وهدان المندوب الفني الدولي ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف وعبدالله الكمالي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

والجدير بالذكر أن منتخب الإمارات لا يشارك في الزوجي المختلط «المستحدث» إلا أن إدارة المنتخب تفكر في إعداد زوجي يستطيع أن يحتل المنطقة الدافئة على أسوأ تقدير وليس ذيل القائمة.

من جانب آخر، ينطلق اليوم التدريب الرسمي الأول لرماة الأطباق من الأبراج «الاسكيت» برماية جولتين للجنسين ويتكرر هذا السيناريو غداً برماية ثلاث جولات رسمية للسيدات تمثل اليوم الأول من بطولة كأس العالم لهن، أما الرجال فسيرمون جولتين فقط هي اليوم الثاني من التدريب الرسمي قبل خوض غمار المنافسات وفق النظام الجديد للاتحاد الدولي، وكما هو معروف فإن الثلاثي الذي سيمثل المنتخب الوطني في البطولة كل بصفة فردية هم: الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف خليفة بن فطيس ومحمد حسن.

على خط متصل، شهدت البطولة تحكيماً طيباً من الجنسين وأغلبهم من الحكام المواطنين والمقيمين بالدولة وقد كانوا موفقين إلى أبعد الحدود وظهروا بصورة مميزة تدعو إلى الإعجاب، ولذلك استحقوا الإشادة من الجميع، وفي مقدمتهم حكمنا الدولي حسن بن هدية الشحي وحكمنا الدولي حسن النعيمي، وبين الحسنيين حدث ولا حرج.

كما قدمت فرقة الخزيمة للفنون عروضها اليومية المميزة التي تقدم للضيوف رقصات اليولة والحربية والعيالة.