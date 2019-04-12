شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة حجاج تختتم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم بطولة حجاج لكرة القدم التي تقام في ملاعب كواترو بعجمان تحت رعاية أحمد العجي.

وسيقام حفل الختام برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وسيلعب في المباراة النهائية فريقا الصمود والتسامح اللذين تأهلا من بين 13 فريقاً خاضوا المنافسات منذ 29 مارس/آذار الماضي، في حين يلعب فريق فخر حجاج وفريق الأمراء على المركزين الثالث والرابع.

وسيتم تكريم خلال الحفل، أفضل لاعب وحارس مرمى وهداف، وأفضل لاعب ناشئ وصاعد، وأفضل مشرف إداري ومدرب، وأفضل فريق ومشجع، والجمهور المثالي.

ودعت اللجنة المنظمة للبطولة ممثلة برئيسها خالد ضيف الله بدعوة الجماهير إلى حضور الحفل الختامي بنادي كواترو الرياضي في الساعة الثامنة مساء.

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