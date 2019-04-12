أبوظبي تحتضن تحدي ماراثون الدراجات المائية اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم منافسات ماراثون الدراجات المائية،ووصل عدد المسجلين حتى هذه اللحظة 17 دراجة في الماراثون الذي من المقرر أن يستمر قرابة ساعة ونصف الساعة على امتداد كورنيش العاصمة أبوظبي وصولاً إلى كاسر الأمواج خط النهاية.

وأكمل النادي البحري الإعداد والتجهيز من أجل المسابقة القوية التي تنطلق في تمام الثالثة والنصف بعد الظهر.

وينتظر متسابقو الدراجات المائية بمختلف فئاتها، الماراثون، خاصة أنه يعد بمثابة استعراض عضلات وسباق قدرة بين كافة المشاركين، وأيضاً فرصة لتحسين اللياقة والثبات طوال فترة الماراثون بالنسبة لكافة المتسابقين، ومن المنتظر أن نشهد ارتفاعاً أكبر في عدد المشاركين في الماراثون، حيث تشير التوقعات إلى احتمال وصول العدد إلى أكثر من 20 دراجة مع صباح اليوم، وقبل انطلاق الاجتماع التنويري.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن إقامة الماراثون في هذا التوقيت يأتي لكي يكون مثالياً لكل المشاركين، حيث إنه يعطي الأبطال فرصة قوية للاحتكاك ومحاولة الوصول للمراكز الأفضل، وقال: «فكرة إقامة الماراثون تستمر للموسم الثاني على التوالي، وقد شهدت نجاحاً كبيراً وتجاوباً من المتسابقين في الموسم الماضي، نريد أن نرتقي بهذه الفكرة للأفضل وأن نستمر في تطويرها بشكل دائم خاصة مع الإقبال والرغبة في المشاركة من مختلف الفئات الخاصة بالدراجات المائية».