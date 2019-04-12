ورش تعريفية بالجوائز الرياضية في شرطة أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت شرطة أبوظبي، ورش عمل تعريفية، بمركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية حول معايير جوائز التميز الرياضي التي تقام ضمن «جائزة القائد العام 2019»
اطلع المنتسبون والمنتسبات على الأحكام والشروط العامة، لنظام الجائزة، وفئاتها والشروط الخاصة، ومعايير الجوائز وكيفية صياغة الوثيقة والإرشادات العامة ما قبل وبعد الصياغة، والتحضير وعناصر الصياغة ونماذج الدعم في التجهيز للوثيقة.
وتضم الجائزة 4 فئات، وهي جائزة التميز الرياضي وتمنح هذه الجائزة لأفضل قطاع تميز بأفضل أداء رياضي من خلال تطوير وتنفيذ خطط ومبادرات ومشاريع وبرامج رياضية، وتتميز موارده البشرية بالجاهزية والصحة واللياقة البدنية العالية، وجائزة المنتخب الرياضي المتميز وتمنح هذه الجائزة لأفضل منتخب رياضي في شرطة أبوظبي متميز بأفضل أداء رياضي من خلال الإنجازات وتخطيه لمختلف الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهه وتطبيق الإدارة الرياضية الرائدة.
كما تشمل فئة الموظف الرياضي المتميز، وتمنح للموظفين محققي الإنجازات المتميزة رياضياً وجائزة الشخصية الرياضية المتميزة للمنتسبين الذين قاموا بأعمال متميزة في المجال الرياضي ودعم البرامج والأنشطة الرياضية ويتم اختيارها من قبل مركز التربية الرياضية الشرطية.
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