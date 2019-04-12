شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام الوحدة بدفع 54 ألف درهم لمدرب حراسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إلزام نادي الوحدة بدفع مبلغ 54 ألف درهم عبارة عن مستحقات مالية لمدرب حراس المرمى في النادي مارتينوس ماريا بعدما تقدم الأخير بشكوى رسمية إلى اللجنة التي اطلعت عليها وأصدرت قرارها في هذه القضية بناء على المستندات الرسمية، كما قررت اللجنة أيضاً إلزام نادي رأس الخيمة بدفع مبلغ 51 ألفاً و400 درهم إلى لاعب النادي يوسف علي إبراهيم وذلك عبارة عن مستحقات مالية مترتبة على النادي لإخلاله بالعقد مع اللاعب.

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