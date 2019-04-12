ياسمين تهلك: اكتسبت خبرة كبيرة من الراميات العالميات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت لاعبة المنتخب الوطني ياسمين تهلك، استفادتها القصوى من المشاركة في بطولة العالم، واكتسابها خبرة جديدة من مشاهدتها للراميات العالميات على الطبيعة وعن قرب والاحتكاك بهن، الأمر الذي سينعكس عليها بصورة إيجابية في مشاركتها المستقبلية، وكشفت أن ما حققته من نتائج في هذه البطولة جاء على قدر ما تدربت عليه خلال استعداداتها التي لم تكن بالصورة المطلوبة.

وذكرت أن عدم تطور المستوى والتحسن في النتائج يصيب اللاعبة بالإحباط، وربما يؤدي إلى ابتعادها نهائياً عن هذه الرياضة، مشيرة إلى أنها اتجهت إلى رياضة الرماية بالصدفة.

يذكر أن ياسمين كانت تشارك سابقاً في رماية البندقية ومثلت الدولة في أولمبياد الناشئين عام 2014 ثم في بطولتي آسيا والخليج، ثم تحولت إلى التراب رغبة منها في تحقيق نتائج مميزة للإمارات في المستقبل.