الأهلي يتصدر بعد خسارة الزمالك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأهلي حامل اللقب على ضيفه مصر المقاصة 2-1 في المرحلة الثامنة والعشرين، ليتصدر ترتيب الدوري المصري، بعد خسارة الزمالك أمام المصري 1-2.

وسجل حمدي فتحي (25) والمغربي وليد أزارو (82) هدفي الأهلي الذي رفع رصيده إلى 58 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على غريمه الزمالك الذي خسر أمام المصري البورسعيدي.

وسجل أنطوي هدف المقاصة الوحيد في الدقيقة 90.