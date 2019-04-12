شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام الأنجولى يصل اليوم لإدارة مباراة الزمالك وأغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم، الجمعة، طاقم الحكام الأنجولى المكلف بإدارة لقاء الزمالك وحسنية أغادير، المقرر لها يوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يتكون الطاقم من هيلدر مارتنيز حكم ساحة ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دى أوسانشى لوبيز حكم ثانى والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

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كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الزمالك و حسنية أغادير فى اللقاء الذى أقيم بالمغرب.