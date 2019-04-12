الارشيف / اخبار الرياضه

طاقم الحكام الأنجولى يصل اليوم لإدارة مباراة الزمالك وأغادير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام الأنجولى يصل اليوم لإدارة مباراة الزمالك وأغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم، الجمعة، طاقم الحكام الأنجولى المكلف بإدارة لقاء الزمالك وحسنية أغادير، المقرر لها يوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يتكون الطاقم من هيلدر مارتنيز حكم ساحة ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دى أوسانشى لوبيز حكم ثانى والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

Advertisements

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الزمالك و حسنية أغادير فى اللقاء الذى أقيم بالمغرب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم الحكام الأنجولى يصل اليوم لإدارة مباراة الزمالك وأغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا