شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلتقى الترجى التونسى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الجمعة ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس .

تأهل فريق الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على سموحة35 /27 فى ربع النهائى ، و الفوز فى دور المجموعات على حورية الغينى 40 / 24 و التعادل مع النجم الساحلى 29 / 29 ، بينما تأهل الفريق السكندرى كأول المجموعة الأولى بالفوز على أوكا الكونغولى 44 / 14 و وداد سمارة المغربى 28 / 24 .

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ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، بينما شارك الفريق السكندرى فى هذه البطولة بصفته بطل كأس مصر الموسم المنقضى.

ويسعى فريق الأهلى فى هذه النسخة إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى أمام غريمه التقليدى الزمالك .