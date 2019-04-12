طبيب الاسماعيلي : المحمدي جاهز للمصري وابراهيم يسابق الزمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على جاهزية باهر المحمدى قلب الدفاع فى مواجهة المصرى البورسعيدى. ويلتقى الدراويش والفريق البورسعيدى فى ديربى القنال الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الــ29 بمسابقة الدورى المحلى. Advertisements وأشار عبد العزيز إلى أن أسامة إبراهيم ظهير الفريق بدأ فى استعادة جاهزيته وهناك فرص كبيرة للحاقه بلقاء الأحد. وأكمل بأن إبراهيم يعانى من تمزق مضاعف بالعضلة الخلفية والتى كانت تستوجب حصوله على فترة راحة.

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