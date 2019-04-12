شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفتح أبوابه أمام الجماهير للاحتفال بالعودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح نادي طنطا أبوابه أمام جماهير الفريق وأبناء المدينة وذلك للاحتفال بعودة الفريق للدوري الممتاز بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بإستاد كفر الشيخ ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني.
وقام مجلس إدارة طنطا بفتح أبواب استاد نادي طنطا أمام الجماهير العائدة من كفر الشيخ والتي دخلت في وصلة من الرقص الهيستيري احتفالا بالعودة لدوري الاضواء والشهرة.
وحملت جماهير طنطا أيمن المزين المدير الفني للفريق علي الأعناق وطافت به أرجاء النادي وذلك بعد حسم الصعود للدوري قبل نهاية الدوري بإسبوع بعد أن كان الفريق يصارع علي الهبوط للقسم الثالث قبل تولي المزين.
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