سوبر كورة .. أساطير أفريقيا يكشفون توقعاتهم لقرعة كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت القاهرة نجوم وأساطير القارة الإفريقية فى كرة القدم، على هامش إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019" المنتظر إقامتها تحت سفح الأهرامات، وفى هذا الصدد يستعرض لكم "سوبر كورة" أبرز التصريحات الحصرية التى أدلى بها نجوم القارة الأفريقية. لمطالعة تصريحات أساطير أفريقيا من هذا الرابط: Advertisements

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