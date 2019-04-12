كاميرا سوبر كورة ترصد اللقطة التى تسبب فى فقدان الزمالك لقمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة اللقطة التى تسببت فى فقدان الزمالك لقمة الدورى حيث كان من المفترض أن تعاد مباراة الفريق أمام المصرى والتى انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد. للمزيد أضغط هنا: Advertisements

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