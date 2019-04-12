شكرا لقرائتكم خبر عن دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز أنه سعيد بأداء لاعبيه بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3 / 2 ، بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين .

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، أحرزهما البوركينابي إيريك تراوري.

أثني دياز على أداء لاعبيه وأنهم لعبو مباراة قوية وبروح عالية على الرغم من تقدم الاتحاد السكندري بهدفين إلى جانب طرد لاعبه عمر خربين.

كشف دياز فى تصريحات لقناة ON SPORT أن مباراة الأهلي المقرر لها 18 إبريل ستكون فاصلة فى مشوار الدوري خاصة أنها منافسة على اللقب وستكون مباراة صعبة ، وسنلعب لأخر " نفس" لإحراز لقب الدوري.