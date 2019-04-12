شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجاة طاقم حكام مباراة الزمالك والمصرى من الموت بعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، التى أقيمت مساء الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بنتيجة 2/1، لحادث سير عقب اللقاء.

ويتكون الطاقم من: محمد عادل ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، بالإضافة إلى صبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق مجدي ومحمد عباس قابيل حكما خامسا.

ونشر طارق مجدى عبر صفحته على "فيس بوك" صورًا للسيارة عقب تعرضها لحادث السير، معلقًا عليها: "الحمد لله ربنا كبير.. النجاة من الموت أنا وصبرى ومايو أثناء العودة من السويس مباراة المصرى والزمالك".

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