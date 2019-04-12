شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 8 خسائر من سقوط الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكبد فريق الزمالك عدة خسائر من السقوط المدوى امام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على استاد السويس ضمن مباريات الجولة 28 من الدورى المصرى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. 8 خسائر من سقوط الزمالك أمام المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.