شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان : بيع 27 ألف تذكرة لمباراة الأهلى و صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي أنه تم بيع 27 ألف و500 تذكرة لمباراة الأهلى وصن داونز المقرر لها السادسة مساء غداً السبت فى إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز صن داونز على الأهلى 5 / 0 .
تابع مرجان فى تصريحات لقناة الأهلى لبرنامج " ملك و كتابة " أنه تم توزيع أكثر من 27 ألف و 500 تذكرة من أصل 30 ألف تذكرة وسيتم توزيع باقي التذاكر غداً فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على مباراة صن داونز.
أضاف مرجان أن أبواب استاد برج العرب سيتم فتحها فى الـ11 صباح يوم السبت وغلقها فى الخامسة مساءاً ، مطالباً الجماهير بالتشجيع المثالي والإلتزام بالروح الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مرجان : بيع 27 ألف تذكرة لمباراة الأهلى و صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.