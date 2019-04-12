سوبر كورة.. ماذا قال كهربا وأوباما للحكم بعد خناقة الزمالك والمصرى؟ اسمع بنفسك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك والمصرى مشادة بين لاعبى الفريقين داخل الملعب، ومشادات كلامية من نجمى الزمالك كهربا وأوباما مع حكم اللقاء، وهو ما رصدته كاميرا سوبر كورة بالصوت والصورة. لمعرفة ما قاله كهربا وأوباما لحكم المباراة اضغط هنا..

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