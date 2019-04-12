كاميرا سوبر كورة .. أحداد يعلن العصيان على جروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المغربى حميد أحداد التواجد لدكة البدلاء بعد استبداله فى مواجهة الزمالك والمصرى التى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. لمشاهدة الفيديو من هذا الرابط: Advertisements

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