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“ترقبوا” نتيجة مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس...

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نترقب معكم اليوم نتيجة مباراة الهلال والأهلي ضمن إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري المحترفين السعودي، والمقرر أن تُعقد من خلال ملعب مدينة الملك عبد الله ، في مباراة قوية اليوم الجمعة 12 أبريل 2019.

ترقبوا نتيجة مباراة الهلال والأهلي

والآن فريق الهلال موجود في المركز الثاني من الدوري السعودي، وذلك بعد أن حصل على 60 نقطة وذلك من خلال فوزه في 18 مباراة، ولكنه انهزم في مباراتين، وفي المقابل تعادل الهلال في ستة مباريات.

أما عن الأهلي، فهو الآن موجود في المركز الخامس برصيد نقاط 46 نقطة، ومنذ أن بدأ الدوري السعودي وقد استطاع الأهلي أن يفوز في 14 مباراة، وأن يخسر في ثمانية مباريات، وتعادل في أربعة مباريات.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

ونتابع معكم المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناة الرياضية إتش دي.

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