“ترقبوا” نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 من...

اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 موعدنا مع نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 وذلك من خلال منطقة سفح الأهرامات في مصر، وهي المنطقة التي يُطلق عليها منطقة الصوت والضوء في محافظة الجيزة.

نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

وقد استطاعت مصر أن تحصل على أحقية تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 2019 بعد أن فشلت دولة الكاميرون في الانتهاء من تجهيز أراضيها وإنهاء كافة الالتزامات بشأن استضافة كأس الأمم الأفريقية وبالتالي اتجه الاتحاد الأفريقي إلى مصر كي تقوم هي بتنظيم تلك البطولة.

وقد تقدم بعرض استضافة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 كلًا من مصر وجنوب أفريقيا، ولكن في نهاية المطاف قد وقع الاختيار على جمهورية مصر العربية، وذلك يرجع إلى وجود مجموعة من الملاعب المهمة في مصر، والملاعب التي يمكن أن يتم من خلالها لعب هذه البطولة في الكثير من الأماكن.

وهناك الكثير من التصنيفات في قرعة كأس الأمم الأفريقية القادمة، فنجد أن مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون والسنغال موجودين في التصنيف الأول، بينما وقعت الجزائر وكوت ديفوار وغانا والكونغو ومالي وغينيا في التصنيف الثاني.

Advertisements

أما التصنيف الثالث فهو جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، والتصنيف الرابع متواجب فيه زيمبابوي وناميبيا وغينيا وأنجولا وتنزانيا وبوروندي.

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

وسوف تقام القرعة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل القرعة على الهواء مباشرة من خلال قناة النايل سبورت الرياضية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت الرياضية، وقناة أون سبورت.