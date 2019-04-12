“الكاف” توضح تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية التي تتم غدًا

أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تفاصيل حفة قرعة كأس الأمم الأفريقية، والذي يقوم يوم الجمعة غدًا، بمنطقة الصوت والضوء في أهرامات الجيزة، لخوض مباريات البطولة القارية التي تقام بالفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأكدت المصادر، أن العرض سيشتمل على عرض ضوئي مبهر، وشاشات عملاقة في مختلف أماكن إقامة القرعة، ومجهزة بأحدث وسائل تكنولوجية، واستخدام الصوت والضوء وأهرامات الجيزة بالعرض، وإضاءة مبهرة على أبو الهول والأهرامات، ويستمر الحفل لمدة 141 دقيقة، ويتضمن العديد من الفقرات الغنائية والفنية، إلى جانب الكلمات الرسمية لمنظمي البطولة، والعروض المبهرة.

ومحور الحفلة هو إجراء سحب القرعة على الهواء مباشرة، ويتضمن الحفل حضور رئيس اتحاد الكرة المصري، المهندس هاني أبو ريدة، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وممثل عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشتمل الحفل على تسلم الكاميروني ريجوبير سونج كأس البطولة، عبر حافلة مكشوفة بشوارع القاهرة، ليصل إلى مقر إقامة القرعة في منطقة الأهرامات، لعرض الكأس على الجماهير.