الوطنية للإعلام: بث قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية على التليفزيون الأرضي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، اليوم الخميس، بأنه سيتم نقل فعاليات قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي سوف تستضيفها مصر هذا العام مباشرة على التليفزيون الأرضي غداً الجمعة والتي ستقام في منطقة الأهرامات، ويأتي هذا القرار حرصاً من الوطنية للإعلام على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الاحتفال العالمي.

وقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على إنه تم الاستعداد اللازم لنقل هذا الحدث الرياضي الذي ينتظره ملايين المشاهدين محبي كرة القدم على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً بأن كل ما نسعى إليه هو تقديم أفضل تغطية بجودة عالية في الصوت والصورة، متمنياً لفريق المنتخب المصري التوفيق والفوز في هذه البطولة.