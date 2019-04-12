في بيان رسمي.. ليفربول يعلن إجراءاته بشأن العنصرية ضد صلاح

كتب - هادي المدني

أعلن نادي ليفربول الانجليزي في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأن السلوك العنصري الذي ارتكبه مجموعة من جماهير تشيلسي ضد جناح الريدز، محمد صلاح.

وقال ليفربول في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي: "هذا السلوك يجب أن يستبعد تمامًا لأنه تعصب مطلق."

وتابع: "ليفربول يؤمن بأن تلك مسئولية كل شخص في موقعه بالسلطة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد بشكل عاجل، ويعاقب كل شخص يقوم بإرتكاب جريمة الكراهية."