أحمد حسن: مباراة الأهلي وبيراميدز لن تحسم بطولة الدوري.. فيديو

محمد رشاد
قال أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، إن مباراتهم أمام الأهلي لن تحسم بطولة الدوري الممتاز وما هي إلا مباراة بثلاث نقاط يتمنى أن يظهر لاعبوه خلالها بشكل جيد.
وأضاف "حسن" خلال تصريحاته لقناة اون سبورت: "نتمنى أن تخرج مباراة الاهلي مثل مباراة الزمالك وتتحدث عنها الجماهير ويتم تقديم عرضًا جيدًا في الملعب وهي في النهاية مباراة بثلاث نقاط".
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