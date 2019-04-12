نجاة طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري من الموت بعد التعرض لحادث سير

عمرو ابوبكر

قال طارق مجدي الحكم الخامس في مباراة الزمالك والمصري، إن طاقم تحكيم اللقاء تعرض لحادث سير أثناء عودتهم من السويس. وكتب مجدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله ربنا كبير.. النجاة من الموت أنا وصبري أثناء العودة من السويس ماتش المصري والزمالك". وضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري : محمد عادل ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، إضافة إلى صبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق مجدي ومحمد عباس قابيل حكما خامسا. تعليقات القراء

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