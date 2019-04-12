تصريحات اليوم.. إيهاب جلال يتحدث عن طريقة الزمالك.. ومدربو إفريقيا يعلقون على القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 11 إبريل.

"شيكابالا" صنداونز قبل مواجهة الأهلي: أدائي ضعيف.. أريد تسجيل هدفين أو أكثر فى المباراة

قال "ثيمبا زواني" نجم فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أنه غير راضي عن أدائه ومعدل أهداف الضعيف، لافتًا إلى أن عليه تسجيل المزيد من الأهداف.

مدرب غانا لمصراوي: الفوز على مصر بسداسية لن يتكرر

أكد جيمس كويسي أبياه المدير الفني للمنتخب الغاني، أن منتخب بلاده لن يستطيع تكرار الفوز بستة أهداف مرة أخرى أمام المنتخب المصري.

مدرب صنداونز: سنقاتل لمحاربة "نيران" الأهلي

أكد بيتو موسيماني مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أن فريقه سيسعى لمكافحة "نيران" الأهلي خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا المقبلة.

مدرب غينيا لمصراوي: كلوب "حكيم" والدليل صلاح وماني

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أشاد البلجيكي بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني، بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي نظرًا لقيامه بانتداب العديد من اللاعبين الأفارقة في فريقه والذي يأتي من أبرزهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ديسابر لـ"الخليج 365": مصر ضمن 3 منتخبات مرشحة للتتويج بأمم أفريقيا.. وفرصة الأهلي في العودة "صعبة"

أكد المدرب الفرنسي سبياستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا أنه سعيد بالعودة إلى مصر مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يعتقد أن الفراعنة ضمن 3 مرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد معادلة نقاط الزمالك

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على فوز فريقه الصعب أمام الاتحاد في الجولة الـ29 لمسابقة الدوري، بثلاثة أهداف لهدفين.

أحمد حسن: مباراة الأهلي مجرد 3 نقاط.. ونتمناها مثل الزمالك

قال أحمد حسن، المشرف العام على فريق بيراميدز، إن مباراتهم أمام الأهلي لن تحسم بطولة الدوري وما هي إلا مباراة بثلاثة نقاط يتمنى أن يظهر لاعبوه خلالها بشكل جيد.

إيهاب جلال: طريقة لعب الزمالك معروفة ومحفوظة

أبدي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك، 2 - 1 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الاسبوع الـ28 من مسابقة الدوري المصري.