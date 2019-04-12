النشرة الرياضية.. تصنيف قرعة كأس الأمم.. والعنصرية ضد صلاح.. وقائمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الخميس 11 إبريل.

المقاولون يعلن غياب نجمه حتى نهاية الموسم .. ويكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة لـ "الخليج 365" إن موسم طاهر محمد طاهر نجم الفريق انتهى ولن يلحق بباقي مباريات الدوري.

خاص.. القيعي: التربص بي سبب التفسير الخاطئ لدور"الساعة البيولوجية" في الهزيمة من صنداونز

قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه مطالب بالرد على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

رسميًا.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا، تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقة، قبل إجراء القرعة والمقرر لها غدًا الجمعة في مصر.

رسميًا.. طريق الزمالك.. كاف يؤجل مباراة الهلال والنجم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، أنه قرر تأجيل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي إلى أجل غير مسمى.

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لموقعة صنداونز.. غياب 6 لاعبين

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة صنداونز المصيرية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

مصدر بالأهلي يكشفة لمصراوي إصابة نيدفيد والتدخل الجراحي المحتمل

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، تعرض لتمزق في الغضروف الخارجي للركبة، وفقا للتشخيص المبدئي.

لم يغب طويلاً.. طنطا ثاني المتأهلين رسميًا للدوري الممتاز

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حجز نادي طنطا البطاقة الثانية للمتأهلين للدوري الممتاز بالموسم المقبل 2019/2020 بعد تصدره مجموعته برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن الرجاء الوصيف قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الثانية.

رسميًا.. الزمالك يفتقد مدافعه أمام الإسماعيلي

تأكد غياب مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش"، عن مباراة الإسماعيلي المقبلة والتي تأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري.

تشيلسي يصدر بيانًا ردًا على هتافات جماهيره العنصرية ضد صلاح

أصدر نادي تشيلسي الانجليزي بيانًا اليوم الخميس من أجل الرد على الهتافات العنصرية التي أطلقها 6 أشخاص يعتقد أنهم من جماهير الفريق ضد محمد صلاح لاعب ليفربول، في فيديو مسجل.

هاتريك تراوري يقود بيراميدز للفوز أمام الاتحاد ومعادلة نقاط الزمالك

قاد إريك تراوري فريقه بيراميدز لانتصار ثمين وصعب على الاتحاد السكندري بتسجيل ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت (3-2) في لقاء أقيم على ملعب المكس في الإسكندرية.

بيراميدز يفقد خدمات خربين أمام الأهلي

فقد نادي بيراميدز خدمات مهاجمه عمر خربين أمام الأهلي في الدوري الممتاز، بعدما تعرض للطرد أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ28 من عمر البطولة.

في بيان رسمي.. ليفربول يعلن إجراءاته بشأن العنصرية ضد صلاح

أعلن نادي ليفربول الانجليزي في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأن السلوك العنصري الذي ارتكبه مجموعة من جماهير تشيلسي ضد جناح الريدز، محمد صلاح.

يوروباليج.. النني يشارك في فوز أرسنال.. واقتراب فالنسيا وتشيلسي من التأهل

قطع فريق أرسنال الإنجليزي شوطًا هاما في مشوار التأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بفوزه على نابولي الإيطالي 2 / صفر ، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

شرطة ميرسيسايد تعلن.. أول إجراء ضد مرتكبي جريمة العنصرية ضد صلاح

أصدرت شرطة ميرسيسايد اليوم الخميس بيانًا بشأن قيام من الأشخاص منسوبين لجماهير تشيلسي الانجليزي بهتاف عنصري ضد محمد صلاح جناح ليفربول.