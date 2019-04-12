هنا نكتب التاريخ.. مصر تبحث عن منافسيها في أكبر تجمع لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

على سفح أهرامات الجيزة، يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو في الصيف القادم.

تقام على أرض مصر أول بطولة تضم 24 منتخبًا في تاريخ أمم إفريقيا، بعدما بدأت بثلاث منتخبات عام 1957 في السودان ثم زادت إلى 4 منتخبات في إثيوبيا عام 1962، و6 في غانا عام 1963، و8 منتخبات في إثيوبيا عام 1968، و12 منتخبًا في السنغال عام 1992، و15 منتخبًا عام 1996 بجنوب إفريقيا (انسحبت نيجيريا)، و16 منتخبًا عام 1998 ببوركينا فاسو.

وتقام قرعة أمم إفريقيا في الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في 5 محافظات هي: القاهرة، القليوبية، الأسكندرية، السويس، والإسماعيلية.

ويلعب منتخبات أمم إفريقيا على استادات، القاهرة الدولي، 30 يونيو، السلام، السويس الجديد، الأسكندرية، والإسماعيلية.

يلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى باعتباره البلد المنظم، الأمر الذي يجنبه مواجهة أي من منتخبات المستوى الأولى.

وجاء تصنيف المنتخبات على أربعة مستويات كالتالي:

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المستوى الأول: مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب.

المستوى الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.

المستوى الثالث: جنوب إفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

المستوى الرابع: زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.

ووفقًا لهذا التصنيف، فالمنتخب المصري سيكون أمام فرص مواجهة منتخبات قوية في التصنيف الثاني، مثل، (غانا، مالي، كوت ديفوار، والجزائر)، أو الثالث على رأسهم جنوب إفريقيا، والرابع على رأسهم أنجولا وزيمبابوي.

وقد يقع المنتخب المصري في أصعب مجموعة التي يمكن أن تضم معه: غانا، جنوب إفريقيا، وأنجولا.

أما أسهل مجموعة يمكن أن يقع فيها المنتخب المصري فتضم كل من: الكونغو الديمقراطية أو غينيا من المستوى الثاني، وبنين أو كينيا من المستوى الثاني، وبوروندي أو ناميبيا من المستوى الثالث.