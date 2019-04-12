محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأهداف اليوم الخميس 11 إبريل. المصري 2 - 1 الزمالك طلائع الجيش 2 - 1 الداخلية Advertisements الاتحاد السكندري 2 - 3 بيراميدز

أرسنال 2 - 0 نابولي سلافيا براج 0 - 1 تشيلسي فياريال 1 - 3 فالنسيا

بنفيكا 4 - 2 فرانفكورت

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف اليوم.. هزيمة الزمالك.. فوز مثير لبيراميدز.. ومواجهات مثيرة أوروبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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