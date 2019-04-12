إيهاب جلال: طريقة لعب الزمالك معروفة ومحفوظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أبدي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك، 2 - 1 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الاسبوع الـ28 من مسابقة الدوري المصري.
وقال جلال، في تصريحات إذاعية عقب المباراة "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك، وكنا الأفضل خلال شوطي المباراة، الزمالك لعبه معروف من أول الموسم، ولا يوجد به أي تغييرات سواء في الخطة أو التشكيل، ونجحنا في إغلاق مفاتيح لعبه".
وأضاف:"الزمالك من أول الموسم طريقة لعبه تعتمد على حمدي النقاز في الجانب الايمن وعبدالله جمعة في الجانب الأيسر، وقمنا بإغلاق الجبهتين، لذك لم يفعلا أي شئ طوال اللقاء"، مؤكدًا أن الفريق الأبيض لا يمتلك أي حلول أخرى.
وأوضح "الزمالك اعتمد على الكرات الطويلة في الشوط الثاني، وكان واضح أنهم لن يفعلوا أي شئ".
وتابع: "كنت سألعب المباراة بنفس الخطة حال مشاركة اللاعب التونسي فرجاني ساسي، الذي تأثر الزمالك بغيابه خاصة أنه يمتلك بعض الحلول الفردية".
وارتفع رصيد المصري، الذي حقق فوزه الثامن في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، إلى 45 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد الزمالك عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر).
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