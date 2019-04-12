يوروباليج.. النني يشارك في فوز أرسنال.. واقتراب فالنسيا وتشيلسي من التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ ):

قطع فريق أرسنال الإنجليزي شوطًا هاما في مشوار التأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بفوزه على نابولي الإيطالي 2 / صفر ، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وتقدم الويلزي آرون رامسي بالهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14، ثم سجل لوكاس توريرا الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وشارك النني في 13 دقيقة بعدما حل بديلا في الدقيقة 77.

ويلتقي الفريقان في إياب دور الثمانية على ملعب "سان باولو" في مدينة نابولي الإيطالية، يوم الخميس المقبل.

كما خطف فريق فالنسيا الإسباني فوزًا صعبًا من معقل مواطنه فياريال.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة السادسة عن طريق البرتغالي جونزالو جيديش، قبل أن يتعادل سانتي كازورلا لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

ثم خطف الدنماركي دانييل فاس الهدف الثاني لبلنسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.، وأضاف جيديس هدفًا ثالثا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع .

ويلتقي الفريقان إيابًا يوم الخميس المقبل، على ملعب" ميستايا" بمدينة فالنسيا الإسبانية.

كما وضع فريق تشيلسي الانجليزي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه سلافيا براغ في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

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ويدين تشيلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86.

ويكفي تشيلسي التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي تقام على ملعبه (ستامفورد بريدج) الأسبوع القادم من أجل التأهل للدور قبل النهائي.

في المقابل، أصبحت مهمة سلافيا براغ شاقة للغاية في الاستمرار في البطولة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، من أجل اقتناص ورقة العبور للمربع الذهبي.

وحقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا 4 / 2 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني في نفس الجولة.

وتقدم بنفيكا بهدف حمل توقيع جواو فيلكيس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء تسبب فيها إيفان نديكان لاعب فرانكفورت، الذي حصل على إثرها على بطاقة حمراء.

ورغم النقص العددي للفريق الألماني، أدرك لوكا جوفيتش التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 40، غير أن فرحة الضيوف بالتعادل لم تدم طويلا، عقب تسجيل جواو فيلكس الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا 2 / 1.

وعزز روبن دياز من تقدم بنفيكا، عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق البرتغالي في الدقيقة 50، قبل أن يعود فيليكس لهز الشباك مجددا، محرزا الهدف الرابع لأصحاب الأرض، وأيضا الرابع له في الدقيقة 54.

وتكفل جونسالو باسيينسيا بتسجيل الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 72.

ويتعين على فرانكفورت الفوز 2 / صفر في مباراة الإياب من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما يكفي بنفيكا الخسارة بفارق هدف واحد ليواصل مسيرته في المسابقة.