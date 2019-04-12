محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال أحمد حسن، المشرف العام على فريق بيراميدز، إن مباراتهم أمام الأهلي لن تحسم بطولة الدوري وما هي إلا مباراة بثلاثة نقاط يتمنى أن يظهر لاعبوه خلالها بشكل جيد.
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الأهلي في الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.
وتابع حسن ـ خلال مداخلة أُجريت معه عقب فوز بيراميدز بثلاثية أمام الاتحاد مساء اليوم الخميس ـ :"نتمنى أن تخرج مثل مباراة الزمالك وتتحدث عنها الجماهير ويتم تقديم عرضًا جيدًا في الملعب وهي في النهاية مباراة بثلاثة نقاط".
وتطرق المشرف العام على فريق بيراميدز في حديثه عن الفوز أمام الاتحاد بقوله:"العودة خلال المباراة تثبت أننا فريقًا كبيرًا فزنا رغم طرد عمر خربين منا.. والحمدلله بيراميدز أضاف كثيرًا للدوري المصري وجئنا للعب على الثلاثة نقاط".
وأتم حديثه بالإشارة إلى رغبتهم في مواصلة الانتصارات خلال الجولات المقبلة من الدوري ليبقوا بالمربع الذهبي بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز: مباراة الأهلي مجرد 3 نقاط.. ونتمناها مثل الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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