شرطة ميرسيسايد تعلن.. أول إجراء ضد مرتكبي جريمة العنصرية ضد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدرت شرطة ميرسيسايد اليوم الخميس بيانًا بشأن قيام من الأشخاص منسوبين لجماهير تشيلسي الانجليزي بهتاف عنصري ضد محمد صلاح جناح ليفربول.

وقال المتحدث باسم شرطة ميرسيسايد اليوم الخميس: "تقوم شرطة ميرسيسايد اليوم بالتحقيق بشأن قيام مجموعة من المتجاوزين بنشر تغريدة تتعلق بلاعب في ليفربول."

وقامت الجماهير التابعة لنادي تشيلسي قبل مباراة سلافيا براغ في الدوري الأوروبي بنشر فيديو قالت فيه "صلاح انتحاري".

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وتابع: "اللغة المستخدمة في التغريدات تحض على الكراهية، ونتخذ البلاغات بجدية بالغة، ويتواصل المحققون من شرطة ميرسيسايد بالتواصل مع دائرة شرطة العاصمة فيما يتعلق بالتغريدة الأخيرة، وندرك أن مجموعة من الأشخاص المتواجدين في براغ (عاصمة تشيك)، من أجل مباراة سلافيا براغ ضد تشيلسي تم التعرف عليهم وإلغاء تذاكر مباراة الليلة."

وأضاف: "سوف نستمر في العمل مع نادي ليفربول من أجل التأكيد على أن من يستخدم الانترنت لمهاجمة الآخرين ومن يرتكب جرائم عدائية مثل التحرش أو الكراهية ليسوا ببعيدين عن يد القانون."

ولعب محمد صلاح لتشيلسي لمدة عام واحد لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية مع الفريق قبل أن يخوض رحلة بعيدًا عن النادي وعاد بعدها للدوري الانجليزي في صفوف ليفربول.

ويلعب ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الانجليزي الجولة المقبلة على استاد آنفيلد التي تقام الأحد المقبل، وستمثل المباراة أهمية بالنسبة للفريقين للمنافسة على الدوري بالنسبة للريدز، والتأهل لدوري الأبطال للبلوز.