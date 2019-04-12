قال فهيم عمر الحكم السابق، إن الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والمصري، في حال عدم قيامه بطرد شوشة لاعب الفريق السكندري بعد حصوله على الإنذار الثاني كان من الممكن أن يتم إعادة اللقاء مرة أخرى.
وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتنزكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللاعب أحمد شوشة حصل على إنذار في مباراة الفريق أمام الزمالك ثم حصل على إنذار ثاني قبل نهاية المباراة ولم يكتشف الحكم محمد
وتابع فهيم عمر الحكم السابق، أن الحكم محمد عمر افتقد التركيز في المباراة، كاشفا أن الجهاز الإداري للزمالك أخطأ في إصراره على طرد لاعب المصري قائلا «كان لازم يعملوا نفسهم مش شايفين».
كانت هذه تفاصيل خبر فهيم عمر: الحكم المساعد أنقذ مباراة الزمالك والمصري من الإعادة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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