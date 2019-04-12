فهيم عمر: الحكم المساعد أنقذ مباراة الزمالك والمصري من الإعادة.. فيديو

قال فهيم عمر الحكم السابق، إن الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والمصري، في حال عدم قيامه بطرد شوشة لاعب الفريق السكندري بعد حصوله على الإنذار الثاني كان من الممكن أن يتم إعادة اللقاء مرة أخرى.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن

زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللاعب أحمد شوشة حصل على إنذار في مباراة الفريق أمام الزمالك ثم حصل على إنذار ثاني قبل نهاية المباراة ولم يكتشف الحكم محمدعادل ذلك لولا تدخل المساعدين له ليشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب المصري في الوقت بدل الضائع حيث يقوم الحكام المساعدين بقيد الانذارات في المباريات.

وتابع فهيم عمر الحكم السابق، أن الحكم محمد عمر افتقد التركيز في المباراة، كاشفا أن الجهاز الإداري للزمالك أخطأ في إصراره على طرد لاعب المصري قائلا «كان لازم يعملوا نفسهم مش شايفين».